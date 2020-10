Sondaggio Monitor Italia | disfatta Covid | per l’81% degli italiani Paese impreparato

Leggi su dire

(Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – Soltanto il 31,3% degli italiani ritiene che le informazioni che ha ricevuto in merito alle procedure da adottare, se dovesse entrare in contatto con un positivo, siano adeguate e chiare. Il 62,8%, invece, ritiene che siano insufficienti e confuse. Il 5,9% non sa. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire. Il sondaggio e’ stato realizzato con interviste effettuate il 15 e 16 ottobre 2020 con metodo cati – cawi su un campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta’, area geografica. Estensione territoriale nazionale. Margine di errore 3,1%.