Sondaggi politici elettorali oggi 17 ottobre 2020: chi è il leader più apprezzato dagli italiani (Di sabato 17 ottobre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 17 ottobre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Chi è il leader più stimato oggi dagli italiani? La risposta arriva da un Sondaggio condotto dall’istituto Emg Acqua per la Rai: l’uomo politica che ispira più fiducia negli elettori è il premier Giuseppe Conte, ma alle sue spalle è ormai consolidata la popolarità di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. Conte riscuote il gradimento del 45% degli italiani, a fronte del 37% di Meloni. Al terzo posto c’è il leghista Matteo Salvini (30%), tallonato ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020)17: ultimissimi dati– Chi è ilpiù stimato? La risposta arriva da uno condotto dall’istituto Emg Acqua per la Rai: l’uomo politica che ispira più fiducia negli elettori è il premier Giuseppe Conte, ma alle sue spalle è ormai consolidata la popolarità di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. Conte riscuote il gradimento del 45% degli, a fronte del 37% di Meloni. Al terzo posto c’è il leghista Matteo Salvini (30%), tallonato ...

