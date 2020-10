Sondaggi politici, balzo del PD: + 1,1%, la Lega è più vicina. Ma il centrodestra unito è maggioranza (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Partito Democratico sembra in ripresa e accorcia la sua distanza dalla Lega. E’ questo ciò che emerge dall’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI. I democratici, rispetto alla rilevazione di due settimane fa che li vedeva al 20,1%, sono dati al 21,2%, con un balzo dell’1,1% che consente al partito guidato da Nicola Zingaretti … L'articolo Sondaggi politici, balzo del PD: + 1,1%, la Lega è più vicina. Ma il centrodestra unito è maggioranza NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Partito Democratico sembra in ripresa e accorcia la sua distanza dalla. E’ questo ciò che emerge dall’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI. I democratici, rispetto alla rilevazione di due settimane fa che li vedeva al 20,1%, sono dati al 21,2%, con undell’1,1% che consente al partito guidato da Nicola Zingaretti … L'articolodel PD: + 1,1%, laè più. Ma ilNewNotizie.it.

