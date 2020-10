Solden 2020 Startlist Gigante Maschile

(Di sabato 17 ottobre 2020) Domani vedremo gli atleti scendere a il primomachile. A che vede Zubcic, Pinturault e Kristoffersen partire subito dopo il vincitore dell’ultima Coppa del Mondo. A che ora inizia ildi? Domani, domenica 18 ottobre, alle 10 vedremo la prima discesa degli atleti maschili a. Uno slalomsu un Rettenbach tostissimo. La seconda manche è prevista alle 13.15 in diretta tv su Eurosport 2 e Raisport. Gli atleti in gara sono 62 atleti di cui 7 azzurri. Gli azzurri sulla pista diA scendere con il numero 1 sarà il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, seguito da Zubcic. Da tenere sotto osservazione sia Alexis Pinturault che Henrik ...

Già in testa dopo la prima manchen, La piemontese ha preceduto di 14 centesimi la compagna di squadra. Terza la slovacca Petra Vlhova ...Domenica 18 ottobre incomincerà la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino per quanto riguarda gli uomini. Si parte con il gigante maschile di Soelden, sarà come sempre la località austriaca a tenere ...