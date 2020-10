Solden 2020 Startlist Gigante Femminile

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 ottobre 2020) Neldi oggi ache vede Wendy Holdener uscire con il pettorale numero uno. Subito dopo di lei la prima delle italiane Marta Bassino, che tenta di ripetere il podio del 2016 sempre su questa pista. Al cancelletto con il numero 3 in assenza di Petra Vlhova che, in assenza di Mikaela Shiffrinsi, risulta essere la più grande rivale delle nostre atlete. : che pettorale hanno le italiane? Sono nove le azzurre in gara oggi e tutte partiranno con pettorali alti. Sofia Goggia proverà a rientrare nella top 15 mondiale, ma oggi partirà con il numero 16. Le altre sei italiane scenderanno quasi alla fine: con il n° 46 Luisa Bertani, seguita da Melesi e Cillara Rossi, Ilaria Ghisalberti sará al cancelletto con il pettorale 61 e Pirovano e ...