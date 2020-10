Solden 2020 Prima Manche Gigante Femminile

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 ottobre 2020) Adeleccellente per Marta Bassino, che torna davanti a tutte, segiora da un’altrettanto eccezionale Federica Brignone con soli 58 centesimi da distacco. Ottava posizione per Sofia Goggia, partita con il pettorale 16. come stanno le italiane dopo la qualifica? Marta Bassino non si sbilancia dopo la sua qualifica per la secondadavanti a tutte. Ai microfoni Rai la 24enne sembra molto serena e focalizzata: “Ho avvertito sensazioni buone da subito, sapevo che in allenamento stavo sciando bene, ma sono felice di averlo confermato in gara. Ora serve mantenere la concentrazione per la seconda”. Molto soddisfatta Federica Brignone. “Non era facile rompere il ghiaccio su una pista del ...