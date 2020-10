Solden 2020 Bassino e Brignone conquistano lo slalom gigante

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 ottobre 2020) Una gara meravigliosa la seconda manche delFemminile diun primo e un secondo posto meritatissimi. Una conferma di una squadra in gran forma con la Goggia che chiude questa prima gara al sesto posto.Femminile dieccezionale MartaDopo aver chiuso la scorsa stagione in modo eccellente, Martarinnova il suo successo, con una seconda manche pulita. Marta è pronta a giocare tutte le carte che ha a disposizione per arrivare alla sfera di cristallo assoluto in questa Coppa del Mondo. Ha dimostrato di saper domare la pista, anche come il Rettenbach, conquistato per la terza volta nella ...