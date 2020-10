Sms, chiamate e servizi telefonici non richiesti: cosa significa barring o Vas? (Di sabato 17 ottobre 2020) Ogni anno riportiamo tantissimi casi di truffe e denunce. Da quando il cellulare è diventato il mezzo di comunicazione, e anche di informazione, più diffuso, sono aumentate le chiamate e i servizi telefonici non richiesti. A tale proposito, abbiamo scoperto due vocaboli tecnici molto utili: barring e Vas. Spiegheremo il loro significato con tanti consigli utili da applicare. cosa significano barring e Vas? Iniziamo parlando di barring, che è un termine tecnico che significa escludere. Nell’ambito della telefonia mobile indica l’operazione di bloccare l’accredito e disattivare servizi ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Ogni anno riportiamo tantissimi casi di truffe e denunce. Da quando il cellulare è diventato il mezzo di comunicazione, e anche di informazione, più diffuso, sono aumentate lee inon. A tale proposito, abbiamo scoperto due vocaboli tecnici molto utili:. Spiegheremo il loroto con tanti consigli utili da applicare.no? Iniziamo parlando di, che è un termine tecnico cheescludere. Nell’ambito della telefonia mobile indica l’operazione di bloccare l’accredito e disattivare...

QuotidianPost : Sms, chiamate e servizi telefonici non richiesti: cosa significa barring o Vas? - Andrea751201 : @Dami92Damiano Io lo sto facendo con le numerose chiamate da call center.Ho provato utilizzando il telefono di casa… - Il_Barbaraciano : @disinformatico @decio Può essere utile x analisi: a me sono arrivate diverse chiamate/SMS (tutte regolari) da sogg… - blackeyes972 : Fare e ricevere chiamate con PC Windows con uno smartphone Android Con Your Phone potrai sincronizzare facilmente… - EcoLunigiana : #MassaCarrara - 'L’offerta per chiamate, sms e internet sembra troppo vantaggiosa? Attenti alla truffa. Soprattutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Sms chiamate Sms, chiamate e servizi telefonici non richiesti: cosa significa barring o Vas? QuotidianPost.it Difficile rifiutare queste winback Vodafone: minuti ed SMS illimitati con 50 GB da 5,99€ al mese

Vodafone si dimostra ancora una volta molto attento ai suoi ex clienti migrati verso specifici operatori rivali, proponendo interessanti winback per convin ...

Migliori app per spiare smartphone Android | Ottobre 2020

Ecco le migliori app per spiare smartphone Android! Attenzione alle leggi sulla privacy che possono portare a spiacevoli epilogi.

Vodafone si dimostra ancora una volta molto attento ai suoi ex clienti migrati verso specifici operatori rivali, proponendo interessanti winback per convin ...Ecco le migliori app per spiare smartphone Android! Attenzione alle leggi sulla privacy che possono portare a spiacevoli epilogi.