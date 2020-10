Skoda Fabia - Collaudi in corso per la nuova generazione

(Di sabato 17 ottobre 2020) Lasi nasconde e cerca di sviare l'attenzione durante i primidella quartadella. Le foto spia della vettura potrebbero infatti trarre in inganno, visto che i tecnici della Casa hanno deciso di usare un muletto basato sulla cugina Volkswagen Polo. Il debutto sul mercato è stato già confermato per il 2021, ma è probabile che non sarà disponibile la variante wagon. Sembra una Polo ma... La fonte delle immagini ha confermato che le targhe e il luogo stesso dell'avvistamento del prototipo sono quelli generalmente utilizzati dai tecnici del centro di ricerca e sviluppo della. Inoltre, lacondividerà con la Polo la piattaforma Mqb-A0 del gruppo tedesco e buona parte della componentistica. La Casa ceca ...

Da buon finnico, Valtteri Bottas quando non è impegnato con Mercedes in Formula 1 riesce a ritagliarsi il tempo e le occasioni per potersi mettere alla prova con le vetture rally. Dopo essere salito a ...Skoda Motorsport riprende i test con la Fabia R5, come quelli visti questa estate con protagonista nientemeno che Kris Meeke, in azione sulle strade di Sanremo. L'obiettivo è lo sviluppo della vettura ...