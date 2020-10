Siamo a 10mila contagi. Si va verso un nuovo Dpcm per evitare un altro lockdown. Il Governo valuta il coprifuoco dalle 22 (Di sabato 17 ottobre 2020) Davanti alla velocissima avanzata del Covid l’ultimo Dpcm non sembra più sufficiente. Tanto il Comitato tecnico-scientifico quanto le Regioni chiedono altri interventi. Il timore è quello che possa rendersi necessario un nuovo lockdown, che farebbe crollare il sistema economico, e per scongiurarlo le stesse forze di maggioranza stanno pensando a nuove misure, che potrebbero essere rese note già oggi dopo un confronto a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri. I SEGNALI. Dopo la fuga in avanti del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha chiuso le scuole fino alla fine del mese, difeso per tale scelta dal segretario dem Nicola Zingaretti e contestato dalla ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, ieri a decidere una serie di limitazioni, comprese quelle alla cosiddetta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Davanti alla velocissima avanzata del Covid l’ultimonon sembra più sufficiente. Tanto il Comitato tecnico-scientifico quanto le Regioni chiedono altri interventi. Il timore è quello che possa rendersi necessario un, che farebbe crollare il sistema economico, e per scongiurarlo le stesse forze di maggioranza stanno pensando a nuove misure, che potrebbero essere rese note già oggi dopo un confronto a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri. I SEGNALI. Dopo la fuga in avanti del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha chiuso le scuole fino alla fine del mese, difeso per tale scelta dal segretario dem Nicola Zingaretti e contestato dalla ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, ieri a decidere una serie di limitazioni, comprese quelle alla cosiddetta ...

Tra le ipotesi che l’Esecutivo sta valutando ci sarebbe anche quella di un coprifuoco dalle 22, ma senza arrivare a un lockdown. IL NODO SCUOLA. Le scuole restano il principale nodo da sciogliere.

