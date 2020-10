Si infila una mazzetta nelle mutande: incastrato da un video. Sospeso senatore vicino a Bolsonaro (Di sabato 17 ottobre 2020) È stato filmato mentre infilava nei pantaloni 30mila reais in banconote (circa seimila dollari) nel momento in cui la polizia ha fatto irruzione nella sua abitazione a Roraima, Stato amazzonico nel Brasile settentrionale. Il senatore Francisco Rodrigues, vicino al presidente della Repubblica Jair Bolsonaro, è stato Sospeso per 90 giorni dalle sue funzioni in Parlamento per “condotta estremamente grave” legata alla sua presunta partecipazione a uno schema di corruzione che dirottava fondi destinati alle azioni di lotta al coronavirus. Ieri Bolsonaro ha invece tolto al politico l’incarico di vice capogruppo del governo al Senato. Stando alle prime ricostruzioni, quando le forze dell’ordine sono entrate in casa sua il parlamentare ha chiesto loro di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) È stato filmato mentreva nei pantaloni 30mila reais in banconote (circa seimila dollari) nel momento in cui la polizia ha fatto irruzione nella sua abitazione a Roraima, Stato amazzonico nel Brasile settentrionale. IlFrancisco Rodrigues,al presidente della Repubblica Jair, è statoper 90 giorni dalle sue funzioni in Parlamento per “condotta estremamente grave” legata alla sua presunta partecipazione a uno schema di corruzione che dirottava fondi destinati alle azioni di lotta al coronavirus. Ieriha invece tolto al politico l’incarico di vice capogruppo del governo al Senato. Stando alle prime ricostruzioni, quando le forze dell’ordine sono entrate in casa sua il parlamentare ha chiesto loro di ...

