Shark Tale film stasera in tv 17 ottobre | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 17 ottobre 2020)è ilpropostoin tv sabato 172020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Bibo Bergeron, Vicky Jenson, Rob Letterman. Ilè composto da Will Smith, Robert De Niro, Renée Zellweger, Angelina Jolie, Jack Black, Martin Scorsese, Tiziano Fero.in tv: ...