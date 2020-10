Serie B, valanga Salernitana sulla Pisa. Spettacolo tra Spal e Pordenone (Di sabato 17 ottobre 2020) Gol e Spettacolo nel pomeriggio di Serie B. La categoria cadetta vede colpi di scena a ripetizione. Vince la Salernitana con un rotondo 4-1 ai danni del Pisa: decidono le doppiette di Tutino e Kupisz. Vince anche il Chievo Verona con un gol di Garritano contro la Reggiana. Pari senza gol tra Cremonese e Venezia. Cosenza-Cittadella finisce 1-1: Rosafio porta avanti gli ospiti, ma Carretta pareggia. Spettacolo tra Pordenone e Spal. I friulani vanno avanti con le reti di Diaw e Barison, prima della rimonta ospite con Castro, Strefezza e Paloschi. Nel finale la rete di Diaw salva i ramarri.I RISULTATICosenza-Cittadella 1-1Cremonese-Venezia 0-0Pordenone-Spal 3-3Reggiana-Chievo Verona 0-1Salernitana-Pisa 4-1 ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Gol enel pomeriggio diB. La categoria cadetta vede colpi di scena a ripetizione. Vince lacon un rotondo 4-1 ai danni del: decidono le doppiette di Tutino e Kupisz. Vince anche il Chievo Verona con un gol di Garritano contro la Reggiana. Pari senza gol tra Cremonese e Venezia. Cosenza-Cittadella finisce 1-1: Rosafio porta avanti gli ospiti, ma Carretta pareggia.tra. I friulani vanno avanti con le reti di Diaw e Barison, prima della rimonta ospite con Castro, Strefezza e Paloschi. Nel finale la rete di Diaw salva i ramarri.I RISULTATICosenza-Cittadella 1-1Cremonese-Venezia 0-03-3Reggiana-Chievo Verona 0-14-1 ...

