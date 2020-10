Serie B: tamponi negativi per l’Entella, confermata la sfida con la Reggina (Di sabato 17 ottobre 2020) Virtus Entella-Reggina si giocherà regolarmente questo pomeriggio alle 15:00. Lo ha confermato il club ligure. Non ci sono nuovi casi di positività all’interno del gruppo squadra della Virtus Entella, Lo ha confermato il club con un comunicata ufficiale. La sfida con la Reggina prevista per le 15:00, quindi, si disputerà regolarmente. LA NOTA UFFICIALE – «La Virtus Entella comunica di aver sottoposto l’intero gruppo squadra ad un ulteriore ciclo di tamponi al fine di eseguire, come da protocollo, uno screening il giorno gara con esito a quattro ore dal fischio d’inizio della partita contro la Reggina. Tutti i test hanno dato risultato negativo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Virtus Entella-si giocherà regolarmente questo pomeriggio alle 15:00. Lo ha confermato il club ligure. Non ci sono nuovi casi di positività all’interno del gruppo squadra della Virtus Entella, Lo ha confermato il club con un comunicata ufficiale. Lacon laprevista per le 15:00, quindi, si disputerà regolarmente. LA NOTA UFFICIALE – «La Virtus Entella comunica di aver sottoposto l’intero gruppo squadra ad un ulteriore ciclo dial fine di eseguire, come da protocollo, uno screening il giorno gara con esito a quattro ore dal fischio d’inizio della partita contro la. Tutti i test hanno dato risultato negativo». Leggi su Calcionews24.com

Serie B: tamponi negativi per l’Entella, confermata la sfida con la Reggina

