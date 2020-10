Serie B: Salernitana, Empoli e Cittadella in vetta (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA, 17 OTT - Risultati della terza giornata del campionato di Serie B: Brescia-Lecce 3-0, ieri,; Cosenza-Cittadella 1-1; Cremonese-Venezia 0-0; Monza-LR Vicenza rinviata; Pordenone-Spal 3-3; ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA, 17 OTT - Risultati della terza giornata del campionato diB: Brescia-Lecce 3-0, ieri,; Cosenza-1-1; Cremonese-Venezia 0-0; Monza-LR Vicenza rinviata; Pordenone-Spal 3-3; ...

Dalla_SerieA : L’Empoli fa il colpaccio e raggiunge la testa della classifica - - Dalla_SerieA : Poker Salernitana, il Pordenone agguanta la Spal in extremis - - TuttoRegia : #SerieB, i risultati della 3a giornata e la classifica - TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie B: Salernitana Empoli e Cittadella in vetta - #Serie #Salernitana #Empoli - zazoomblog : Serie B: Salernitana Empoli e Cittadella in vetta - #Serie #Salernitana #Empoli -