(Di sabato 17 ottobre 2020)il, 4-1 per i campani che regalano un bel spettacolo in questo sabato diB. Altro 1-1 del Cosenza in casail Citta, pari anche (0-0) tra Cremonese e Venezia. 3-3 invece train un pari pirotecnico, vince invece il Chievo Verona 1-0la Reggiana Cosenza-Citta1-1 Cremonese-Venezia 0-03-3 Reggiana-ChievoVerona 0-14-1 Ore 15 Virtus Entella-Reggina Ore 16 Pescara-Empoli Ore 18 Frosinone-Ascoli Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CarloCeciarelli : RT @Gazzetta_it: Poker #Salernitana, è prima. #Spal di nuovo raggiunta al 90', 1° squillo del #Chievo - clikservernet : Serie B, poker della Salernitana contro il Pisa. 3-3 tra Pordenone e Spal - Noovyis : (Serie B, poker della Salernitana contro il Pisa. 3-3 tra Pordenone e Spal) Playhitmusic - - sportli26181512 : Poker Salernitana, è prima. Spal di nuovo raggiunta al 90', 1° squillo del Chievo: Poker Salernitana, è prima. Spal… - Gazzetta_it : Poker #Salernitana, è prima. #Spal di nuovo raggiunta al 90', 1° squillo del #Chievo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie poker

RomaNews

ROMA - Dopo due successi consecutivi e il primato solitario in classifica, il Cittadella frena e in casa del Cosenza non va oltre l'1-1 nonostante il momentaneo vantaggio firmato Rosafio a soli 7 ...Gli estensi rimontano due gol al Pordenone, Diaw firma il pareggio su rigore al 90'. Tonfo nerazzurro all'Arechi: finisce 4-1 per i campani, che ...