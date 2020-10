Serie B | il Frosinone batte di misura l’Ascoli

(Di sabato 17 ottobre 2020) Albasta un gol di Salvi nella ripresa per venire a capo di un Ascoli coriaceo. I bianconeri, tuttavia, restano ancorati a zero punti in classifica mentre Nesta sale a quota 6. Il gol è arrivato alla mezzora della ripresa. L’ex Palermo dalla destra supera Kragl e Sabiri con un doppio passo, poi con forza e precisione gela Leali. L'articoloB, ildil’Ascoli proviene da Alfredo Pedullà.

La partita Frosinone – Entella del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata di Serie B FROSINONE – Martedì 20 ottobre, ...Tante sorprese ma anche alcune conferme nella terza giornata di Serie B. Pareggia per 1-1 il Cittadella in ... Un gol di Salvi a quindici minuti dal termine della gara, infine, ha permesso al ...