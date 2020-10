Serie B, 3a giornata: i risultati delle gare del sabato (Di sabato 17 ottobre 2020) La 3a giornata di Serie B è entrata nel vivo. Ad aprire le danze è stato l’anticipo di ieri sera tra Brescia e Lecce. L’esonero di Corini e il ritorno di Lopez si sono rivelati per ora una mossa vincente: le Rondinelle hanno portato a casa una roboante vittoria (3-0). Nel frattempo il Coronavirus continua a minare il regolare svolgimento del torneo. Dopo il rinvio della sfida tra Monza e Vicenza a data da destinarsi, altri due match sono stati posticipati, fortunatamente soltanto di un’ora ciascuno. Si tratta di Virtus Entella-Reggina e di Frosinone-Ascoli. Alle ore 14 sono state disputate cinque gare: ecco cosa è successo. www.legab.it – Il logo della Serie B.Serie B, 3a giornata: i risultati Gara pazzesca ad Udine: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) La 3adiB è entrata nel vivo. Ad aprire le danze è stato l’anticipo di ieri sera tra Brescia e Lecce. L’esonero di Corini e il ritorno di Lopez si sono rivelati per ora una mossa vincente: le Rondinelle hanno portato a casa una roboante vittoria (3-0). Nel frattempo il Coronavirus continua a minare il regolare svolgimento del torneo. Dopo il rinvio della sfida tra Monza e Vicenza a data da destinarsi, altri due match sono stati posticipati, fortunatamente soltanto di un’ora ciascuno. Si tratta di Virtus Entella-Reggina e di Frosinone-Ascoli. Alle ore 14 sono state disputate cinque: ecco cosa è successo. www.legab.it – Il logo dellaB.B, 3a: iGara pazzesca ad Udine: ...

