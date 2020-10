Serie A | poker del Napoli all’Atalanta

Leggi su newsmondo

(Di sabato 17 ottobre 2020)A, il programma e i risultati di sabato 17 ottobre 2020. Alle 18 il derby di Milano. In campo anche Juve,e Lazio. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 17 ottobre 2020. Nella prima partita di giornata il4-1 l’Atalanta e si porta in scia proprio della Dea.. Alle 18 due sfide: Inter-Milan e Sampdoria-Lazio. A chiudere il programma Crotone-Juventus.A, i risultati di sabato 17 ottobre 2020 Di seguito i risultati di sabato 17 ottobre 2020, sfide valide per la quarta giornata diA. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)-Atalanta 4-1Inter-Milan (ore 18)Sampdoria-Lazio (ore 18)Crotone-Juventus (ore 20.45)A,-Atalanta ...