Serie A, Napoli-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di sabato 17 ottobre 2020) Serie A, il programma e i risultati di sabato 17 ottobre 2020. Alle 18 il derby di Milano. In campo anche Juve, Napoli e Lazio. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 17 ottobre 2020. La quarta giornata è aperta dalla sfida tra Napoli e Atalanta. Alle 18 due sfide: Inter-Milan e Sampdoria-Lazio. A chiudere il programma Crotone-Juventus. Serie A, i risultati di sabato 17 ottobre 2020 Di seguito i risultati di sabato 17 ottobre 2020, sfide valide per la quarta giornata di Serie A. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Napoli-Atalanta (ore 15)Inter-Milan (ore 18)Sampdoria-Lazio (ore 18)Crotone-Juventus (ore 20.45) Nel Napoli esordio dal 1′ per ...

