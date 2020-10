Serie A | le formazioni ufficiali di Crotone-Juventus | Pirlo schiera a sorpresa Portanova

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ecco le scelte diper la partita di stasera,sorprende ancora una volta conin campo al posto di Cuadrado. Debutto per Chiesa.LEcaption id="attachment 1030923" align="alignnone" width="594" Andrea(Getty Images)/caption(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Petriccione, Cigarini, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa(3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral;, Bentancur, Arthur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski. All.ITA Sport Press.

SkySport : Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby ? #InterMilan Fischio d'inizio alle 18 LIVE su Sky Sport Serie A… - Gazzetta_it : Crotone-Juve: le probabili formazioni e dove vederla | La diretta - SkySport : Pirlo sorprende ancora: le formazioni di Crotone-Juventus #SkySport #SerieA #CrotoneJuventus #Crotone #Juventus - Qhanvic_Gh : RT @SkySport: Pirlo sorprende ancora: le formazioni di Crotone-Juventus #SkySport #SerieA #CrotoneJuventus #Crotone #Juventus - juve_magazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Crotone-Juventus: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Serie formazioni

La partita tra Crotone e Juventus è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv ... stasera alle 20.45 scendono in campo le formazioni di Crotone e Juventus, che hanno ...Primo tempo che parte guardingo da parte di entrambe le formazioni con i blucerchiati che sembrano peró ... prima intenzione e mette alle spalle di Strakosha il suo primo gol in Serie A. Avvio deciso ...