Serie A, Fonseca: 'La Roma lotterà per la Champions' (Di sabato 17 ottobre 2020) Una decina di minuti scarsi, risposte secche e concise, puntini sulle i: sulla linea dell'intervista a "Record" dei giorni scorsi, alla vigilia del Benevento, Paulo Fonseca esprime pochi concetti, ma ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 ottobre 2020) Una decina di minuti scarsi, risposte secche e concise, puntini sulle i: sulla linea dell'intervista a "Record" dei giorni scorsi, alla vigilia del Benevento, Pauloesprime pochi concetti, ma ...

