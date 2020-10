Serie A | 4a giornata | il Milan si prende il derby con il solito Ibrahimovic | tracollo Lazio a Genova

Leggi su mediagol

(Di sabato 17 ottobre 2020) Anticipi spettacolari quelli della 4adiA disputati nel pomeriggio di sabato.Batosta inaspettata quella subita dalladi Simone Inzaghi che ha subito un secco 3-0 in casa della Sampdoria, per i blucerchiati in gol Quagliarella, Augello e Damsgaard. Si è fatta certamente sentire l'assenza di Ciro Immobile con i boancocelesti che hanno punto davvero poco offensivamente parlando. Nell'altra sfida del pomeriggio il match di cartello era senza dubbio quello tra Inter e, conclusosi 2-1 in favore dei rossoneri. Succede tutto nel primo tempo con la doppietta di Zlatane la rete di Lukaku che aveva ridato qualche speranza ai nerazzurri. Vittoria davvero importante per gli uomini di Stefano Pioli che conquistano così la vetta della classifica a punteggio pieno ...