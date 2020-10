Serie A 2020/21, come vedere le partite della 4a giornata sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 ottobre (Di sabato 17 ottobre 2020) Serie A come vedere in tv e in streaming le partite della terza giornata 2020/21 da sabato 17 a lunedì 19 ottobre Dopo la sosta per le nazionali, torna la Serie A con 4 incontri da non perdere tutti concentrati al sabato a causa dell’avvio della Champions League nel corso della settimana. Così alle 15:00 di sabato ecco Napoli – Atalanta, alle 18:00 il derby Inter – Milan e Sampdoria – Lazio e alle 20:45 la Juventus impegnata a Crotone. Roma – Benevento domenica sera e lunedì Verona – Genoa. Gli appuntamenti per la 4a giornata di Serie A sono ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 17 ottobre 2020)in tv e in streaming leterza/21 da17 a lunedì 19Dopo la sosta per le nazionali, torna laA con 4 incontri da non perdere tutti concentrati ala causa dell’avvioChampions League nel corsosettimana. Così alle 15:00 diecco Napoli – Atalanta, alle 18:00 il derby Inter – Milan e Sampdoria – Lazio e alle 20:45 la Juventus impegnata a Crotone. Roma – Beneventosera e lunedì Verona – Genoa. Gli appuntamenti per la 4adiA sono ...

