Serena Garitta, bellezza al mare con un amico speciale di famiglia – FOTO (Di sabato 17 ottobre 2020) Iniziativa piacevole per Serena Garitta, rilassata e splendente come una Venere di fronte al mare e in compagnia di un amico di famiglia E’ già da un pò di tempo a questa parte che Serena Garitta ha allontanato i riflettori dei grandi show televisivi dal suo primo piano di semplicità. Il suo successo più grande … L'articolo Serena Garitta, bellezza al mare con un amico speciale di famiglia – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 17 ottobre 2020) Iniziativa piacevole per, rilassata e splendente come una Venere di fronte ale in compagnia di undiE’ già da un pò di tempo a questa parte cheha allontanato i riflettori dei grandi show televisivi dal suo primo piano di semplicità. Il suo successo più grande … L'articoloalcon undiproviene da YesLife.it.

BarbaraDUrso18 : RT @pomeriggio5: E Serena Garitta che commenta: 'Ci sono certi elettrauti' ????????#Pomeriggio5 - OgniMattinaTV8 : AND THE WINNER IS... MISS MASCHERINA 2020 ??(AL MERCATO) La nostra inviata Serena Garitta oggi si trova a Genova per… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Serena Garitta ha qualcosa da dire su una coppia del #GFVIP #cabinarossa #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: E Serena Garitta che commenta: 'Ci sono certi elettrauti' ????????#Pomeriggio5 - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: E Serena Garitta che commenta: 'Ci sono certi elettrauti' ????????#Pomeriggio5 -