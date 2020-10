Scuole “sospese”, la protesta delle famiglie salernitane (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Zaini e banchetti in piazza Amendola, sotto i portici della prefettura di Salerno. Così numerose mamme ma anche associazioni che rappresentano il mondo della scuola hanno protestato stamani contro la scelta del presidente della Regione Campania di sospendere le lezioni in presenza nelle Scuole di ogni ordine grado. Solo dalla giornata di oggi, dopo una nuova ordinanza è stato consentito il ritorno a scuola dei bimbi da zero a sei anni. Intanto la protesta, lanciata dalle mamme della scuola di Torrione “Matteo Mari” si è allargata ad altre famiglie. Numerose le presenze che, facendo attenzione alle distanze hanno silenziosamente e pacificamente manifestato sotto gli uffici della prefettura di Salerno. “Priorità alla ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Zaini e banchetti in piazza Amendola, sotto i portici della prefettura di Salerno. Così numerose mamme ma anche associazioni che rappresentano il mondo della scuola hannoto stamani contro la scelta del presidente della Regione Campania di sospendere le lezioni in presenza nelledi ogni ordine grado. Solo dalla giornata di oggi, dopo una nuova ordinanza è stato consentito il ritorno a scuola dei bimbi da zero a sei anni. Intanto la, lanciata dalle mamme della scuola di Torrione “Matteo Mari” si è allargata ad altre. Numerose le presenze che, facendo attenzione alle distanze hanno silenziosamente e pacificamente manifestato sotto gli uffici della prefettura di Salerno. “Priorità alla ...

