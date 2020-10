Scuole chiuse, l’assessore: “Ora riaprire le primarie” (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ce ne rallegriamo”. Commenta così l’assessore alla Scuola del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri la riapertura degli asili nido e delle Scuole d’infanzia. Rimarcando che l’amministrazione comunale era stata tra la prime a chiedere chiarimenti sull’ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca. “Si tratta – ha detto Palmieri – di Scuole di prossimità non diversamente dalle primarie che pure non inciderebbero sul trasporto pubblico”. Di qui la richiesta di riaprire anche quest’ultime al più presto. “I genitori delle primarie hanno gli stessi problemi degli altri, assistere i figli”. “Resta l’amaro in bocca – ha concluso l’assessore – di non vedere riconosciuto come ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ce ne rallegriamo”. Commenta così l’assessore alla Scuola del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri la riapertura degli asili nido e delled’infanzia. Rimarcando che l’amministrazione comunale era stata tra la prime a chiedere chiarimenti sull’ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca. “Si tratta – ha detto Palmieri – didi prossimità non diversamente dalle primarie che pure non inciderebbero sul trasporto pubblico”. Di qui la richiesta dianche quest’ultime al più presto. “I genitori delle primarie hanno gli stessi problemi degli altri, assistere i figli”. “Resta l’amaro in bocca – ha concluso l’assessore – di non vedere riconosciuto come ...

"Dobbiamo convivere col virus" BERNA - Ueli Maurer chiede di non cedere all'isteria: a suo avviso bisogna imparare a convivere col virus, anche perchè "non è accettabile chiudere di nuovo le scuole e ...

