Scuola, Azzolina: “Concorsi vanno fatti. Quello di ottobre sarà molto sicuro, non dobbiamo immaginare grandi padiglioni fieristici” (Di sabato 17 ottobre 2020) “Io insisto molto perché i concorsi nella Scuola si facciano perché in questo modo si assumono veramente i precari rispettando la Costituzione, secondo un principio anche di merito. Sfatiamo il mito che non si possono fare i concorsi. Il giorno 22 ottobre è l’inizio delle prove. Si tratta di concorsi molto sicuri perché non dobbiamo immaginare grandi padiglioni fieristici”. Lo ha spiegato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, lo spiega in occasione del convegno dei giovani di Confindustria. “La Rai qualche giorno fa ha fatto un concorso per 3mila persone con mille a padiglione. Noi ne mettiamo dieci a laboratorio, in massima sicurezza su più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) “Io insistoperché i concorsi nellasi facciano perché in questo modo si assumono veramente i precari rispettando la Costituzione, secondo un principio anche di merito. Sfatiamo il mito che non si possono fare i concorsi. Il giorno 22è l’inizio delle prove. Si tratta di concorsisicuri perché nonfieristici”. Lo ha spiegato la ministra dell’Istruzione, Lucia, lo spiega in occasione del convegno dei giovani di Confindustria. “La Rai qualche giorno fa ha fatto un concorso per 3mila persone con mille a padiglione. Noi ne mettiamo dieci a laboratorio, in massima sicurezza su più ...

