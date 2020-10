Scuola a orari scaglionati, bus meno pieni, posti limitati al ristorante: il Cts detta la linea al governo (Di sabato 17 ottobre 2020) Scuola con orari scaglionati, autobus meno pieni, tavoli al ristorante con posti limitati, protezione civile al servizio della medicina. E poi lo stop ai congressi e alle fiere. Sono le indicazioni che si leggono nella nota stampa pubblicata dal Comitato Tecnico Scientifico del governo, chiamato ad approvare il nuovo Dpcm per contenere la seconda ondata del coronavirus in Italia. "Il Comitato Tecnico Scientifico - si legge nella nota - si è riunito in data odierna per analizzare i nuovi indicatori epidemiologici e la valutazione di aspetti connessi alla prevenzione del contagio dal virus SARS-CoV-2 attraverso l'adozione di ulteriori interventi miranti al controllo dell'epidemia. Il CTS rimarca l'attuale incertezza relativa ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 ottobre 2020)con, autobus, tavoli alcon, protezione civile al servizio della medicina. E poi lo stop ai congressi e alle fiere. Sono le indicazioni che si leggono nella nota stampa pubblicata dal Comitato Tecnico Scientifico del, chiamato ad approvare il nuovo Dpcm per contenere la seconda ondata del coronavirus in Italia. "Il Comitato Tecnico Scientifico - si legge nella nota - si è riunito in data odierna per analizzare i nuovi indicatori epidemiologici e la valutazione di aspetti connessi alla prevenzione del contagio dal virus SARS-CoV-2 attraverso l'adozione di ulteriori interventi miranti al controllo dell'epidemia. Il CTS rimarca l'attuale incertezza relativa ...

Scuola con orari scaglionati, autobus meno pieni, tavoli al ristorante con posti limitati, protezione civile al servizio della medicina. E poi lo stop ai congressi e alle fiere. Sono le indicazioni ...

Covid: scuola e prevenzione nella conferenza Stato-Regioni, domani riunione con Boccia, Speranza e Arcuri

Il ministro Boccia ha fatto un richiamo alle Regioni per una presa di responsabilità sulla scuola che va salvaguardata. Le ipotesi potrebbero essere il rafforzamento dello sfalsamento dell'orario ...

Il ministro Boccia ha fatto un richiamo alle Regioni per una presa di responsabilità sulla scuola che va salvaguardata. Le ipotesi potrebbero essere il rafforzamento dello sfalsamento dell'orario ...