Sci alpino | Marta Bassino e Federica Brignone sbancano a Soelden! L’Italia apre con una doppietta da sogno!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) L’Italiacon unala Coppa del Mondo 2020-2021. Inizio da sogno per la squadra azzurra conche conquista il successo nel gigante di Soelden davanti a. Seconda vittoria in carriera per la piemontese dopo quella di Killington dello scorso anno, quando la nativa di Cuneo precedette proprio la valdostana. Unastorica per lo sci azzurro, perchè mai due italiane avevano occupato le prime due posizioni della classifica nella gara d’apertura.aveva quasi ipotecato la vittoria nella prima manche. Anche nella seconda la piemontese ha fatto la differenza sul muro, gestendo poi il vantaggio accumulato nel lungo piano finale.ha attaccato e ha anche rimontato ...