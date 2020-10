Sci alpino | Marta Bassino e Federica Brignone lanciano la sfida a Vlhova e Shiffrin Goggia di nuovo competitiva in gigante

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) La Coppa del Mondo di sciè ricominciata da dove era finita, nel segno dell’Italia. Un primo, un secondo ed un sesto posto nelinaugurale di Soelden la dicono lunga sul potenziale della selezione tricolore, che d’altronde può disporre di tre atlete in grado di ambire alla top5 della classifica generale.ha conquistato la seconda vittoria della carriera, denotando la consueta grazia nel pennellare le angolate porte del Rettenbach. In carriera ha già conquistato almeno un podio in cinque diverse specialità. Durante l’estate ha lavorato molto sul punto debole della scorrevolezza ed oggi, in effetti, si è già intravisto qualche passo avanti sul piano conclusivo. Tecnicamente la piemontese non ha nulla da invidiare a nessuna avversaria. ...