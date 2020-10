Sci alpino | Coppa del Mondo 2020-2021 | il via da Soelden senza Mikaela Shiffrin Azzurre a caccia del bersaglio grosso

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) Otto mesi dopo ritorna ladeldi sci. La stagione riparte come sempre dae dal ghiacciaio del Rettenbach, che ospiterà quest’oggi un gigante femminile. Il classico antipasto stagionale con una gara che è un test per valutare l’attuale stato di forma delle atlete, che cercheranno di ritrovare il feeling con la gara dopo il lungo periodo di pausa e di soli allenamenti. Spicca ovviamente l’asdi. Una decisione sorprendente quella dell’americana, che ha deciso di non gareggiare sulle nevi austriache, nonostante stia proseguendo gli allenamenti dopo i problemi alla schiena avuti nelle ultime settimane. La gara perde sicuramente la principale favorita, che firma uno zero che potrebbe anche ...