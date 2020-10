Scambisti senza regole nel club privè affollato: interviene la polizia e chiude il locale (Di sabato 17 ottobre 2020) La polizia di Stato di Firenze ha fatto irruzione in un locale per Scambisti: al termine dei controlli multe per affollamento e mancanza delle mascherine chirurgiche tra i presenti. L'altra sera i poliziotti hanno fatto un blitz nel «Royal club Privé» di via Michelacci, nella zona di Peretola. A causa dei troppi clienti, sprovvisti dei necessari dispositivi di protezione sul viso, e per il mancato rispetto dalla distanza interpersonale, la polizia ha chiuso per cinque giorni il locale per adulti, gestito da un'associazione ricreativo, e multato di 400 euro il responsabile. Sono stati multati anche alcuni dei clienti. Dalle pagine social del «Royal club Privé», che si presentava come un «circolo trasgressivo» si apprende ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 ottobre 2020) Ladi Stato di Firenze ha fatto irruzione in unper: al termine dei controlli multe per affollamento e mancanza delle mascherine chirurgiche tra i presenti. L'altra sera i poliziotti hanno fatto un blitz nel «RoyalPrivé» di via Michelacci, nella zona di Peretola. A causa dei troppi clienti, sprovvisti dei necessari dispositivi di protezione sul viso, e per il mancato rispetto dalla distanza interpersonale, laha chiuso per cinque giorni ilper adulti, gestito da un'associazione ricreativo, e multato di 400 euro il responsabile. Sono stati multati anche alcuni dei clienti. Dalle pagine social del «RoyalPrivé», che si presentava come un «circolo trasgressivo» si apprende ...

fanpage : Nessun distanziamento e nessuna mascherina, scatta il blitz nel locale per scambisti - ATattersail : RT @LucillaMasini: Firenze. Blitz della polizia nel locale per scambisti: clienti senza mascherina, scattano le multe. Le orge, invece, tut… - canevavatar : RT @opificioprugna: Firenze. Blitz della polizia nel locale per scambisti: clienti senza mascherina, scattano le multe. In compenso, faceva… - LupoNolberto : RT @LucillaMasini: Firenze. Blitz della polizia nel locale per scambisti: clienti senza mascherina, scattano le multe. Le orge, invece, tut… - kappaTI : Troppi senza mascherina, 'scambisti' multati - Cronaca - -