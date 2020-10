SBK Estoril gara 1: Jonathan Rea è campione (Di sabato 17 ottobre 2020) gara 1 del mondiale SBK all’Estoril incorona Jonathan Rea come campione del mondo SBK. Il nord irlandese della Kawasaki si aggiudica il sesto titolo mondiale della sua carriera, macinando un record dopo l’altro tra le derivate della serie. I suoi numeri sono impressionanti: sei titoli, 99 vittorie, 185 volte sul podio e 27 superpole. Nessuno come lui. I preparativi per la festa iridata cominciano già al sesto giro della corsa, quando il rivalissimo Scott Redding deve alzare bandiera bianca. Scattato dal fondo dopo essere finito per terra in Superpole, il numero 45 si ferma all’improvviso con la Ducati non più funzionante. Probabilmente si tratta di un guasto al motore, ma al momento non abbiamo conferme. A questo punto, a Johnny non serve né vincere né salire sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020)1 del mondiale SBK all’incoronaRea comedel mondo SBK. Il nord irlandese della Kawasaki si aggiudica il sesto titolo mondiale della sua carriera, macinando un record dopo l’altro tra le derivate della serie. I suoi numeri sono impressionanti: sei titoli, 99 vittorie, 185 volte sul podio e 27 superpole. Nessuno come lui. I preparativi per la festa iridata cominciano già al sesto giro della corsa, quando il rivalissimo Scott Redding deve alzare bandiera bianca. Scattato dal fondo dopo essere finito per terra in Superpole, il numero 45 si ferma all’improvviso con la Ducati non più funzionante. Probabilmente si tratta di un guasto al motore, ma al momento non abbiamo conferme. A questo punto, a Johnny non serve né vincere né salire sul ...

