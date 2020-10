Savannah Guthrie a Donald Trump: “Lei non è lo zio pazzo”. L’America si divide (Di sabato 17 ottobre 2020) Savannah Guthrie, volto noto della tv americana, co-conduttrice del talkshow Today, è riuscita a mettere al tappeto nientepopodimeno che Donald Trump in persona. È successo durante il townhall di Nbc col presidente. La Guthrie ha incalzato Trump con una lunga serie di domande che lo hanno frastornato. E quando lo rimbrotta di aver scritto su Twitter che Bin Laden non è mai esistito, Trump risponde evasivo: “Era l’opinione di qualcun altro. Io ho solo fatto un retweet“. Ed è qua che Savannah sguaina la sua spada e trafigge dritto al petto il povero Trump, ormai agonizzante “Ma lei è il presidente, non lo zio pazzo di un tizio qualsiasi“, ha replicato lei. Game. Set. ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 ottobre 2020), volto noto della tv americana, co-conduttrice del talkshow Today, è riuscita a mettere al tappeto nientepopodimeno chein persona. È successo durante il townhall di Nbc col presidente. Laha incalzatocon una lunga serie di domande che lo hanno frastornato. E quando lo rimbrotta di aver scritto su Twitter che Bin Laden non è mai esistito,risponde evasivo: “Era l’opinione di qualcun altro. Io ho solo fatto un retweet“. Ed è qua chesguaina la sua spada e trafigge dritto al petto il povero, ormai agonizzante “Ma lei è il presidente, non lo zio pazzo di un tizio qualsiasi“, ha replicato lei. Game. Set. ...

