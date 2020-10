Sardegna, tamponi usati scambiati per nuovi: si è dimesso il direttore dell’Assl di Carbonia (Di sabato 17 ottobre 2020) Sardegna, tamponi usati scambiati per nuovi: dimesso direttore Assl Carbonia Si è dimesso Ferdinando Angelantoni, il direttore della Assl di Carbonia, in Sardegna, finita nella bufera una settimana fa per l’incidente avvenuto nel laboratorio di analisi dell’ospedale Sirai, dove su due volontari sono stati utilizzati dei tamponi scambiati per nuovi e invece già testati venti giorni prima. Le dimissioni del direttore della Assl saranno operative da lunedì. Ma la sua non è stata l’unica testa a saltare: l’Ats ha infatti sollevato dall’incarico la dirigente del ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020)perAsslSi èFerdinando Angelantoni, ildella Assl di, in, finita nella bufera una settimana fa per l’incidente avvenuto nel laboratorio di analisi dell’ospedale Sirai, dove su due volontari sono stati utilizzati deipere invece già testati venti giorni prima. Le dimissioni deldella Assl saranno operative da lunedì. Ma la sua non è stata l’unica testa a saltare: l’Ats ha infatti sollevato dall’incarico la dirigente del ...

Ale79Friul : RT @DrGregHouse73: No, vabbè... - paolorm2012 : RT @DrGregHouse73: No, vabbè... - Gianluc68325330 : RT @DrGregHouse73: No, vabbè... - vivere_sardegna : Dottoressa positiva a Guasila. Sindaca: “Ancora tempi lunghi per i tamponi” - antony220970 : RT @DrGregHouse73: No, vabbè... -