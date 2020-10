Sanna Marin “reggiseno non pervenuto”: la scollatura della premier finlandese fa discutere (Di sabato 17 ottobre 2020) “#ImWithSanna”, “io sono con Sanna”. Così i cittadini finlandesi, uomini e donne, hanno difeso via social la loro premier, 34enne, Sanna Marin. Un hashtag accompagnato da foto di centinaia di scollature. Un modo per sostenere la vicepresidente del Partito Socialdemocratico finlandese, alla quale era stato contestato un servizio fotografico del magazine Trendi. Tutto è nato da uno scatto che mostra Sanna Marin con un completo elegante senza reggiseno. La scollatura da capogiro, a detta di alcuni poco istituzionale, era rimarcata da un enorme pendente al collo. leggi anche l’articolo —> Nunzia De Girolamo visione onirica sul prato, a piedi scalzi è una dea: ... Leggi su urbanpost (Di sabato 17 ottobre 2020) “#ImWith”, “io sono con”. Così i cittadini finlandesi, uomini e donne, hanno difeso via social la loro, 34enne,. Un hashtag accompagnato da foto di centinaia di scollature. Un modo per sostenere la vicepresidente del Partito Socialdemocratico, alla quale era stato contestato un servizio fotografico del magazine Trendi. Tutto è nato da uno scatto che mostracon un completo elegante senza reggiseno. Lada capogiro, a detta di alcuni poco istituzionale, era rimarcata da un enorme pendente al collo. leggi anche l’articolo —> Nunzia De Girolamo visione onirica sul prato, a piedi scalzi è una dea: ...

ari_hill93 : @GabrieleIuvina1 @ildelfinogiulio Parla anche con i rispettivi veri coniugi ?????? Sanna Marin si è sposata di recente tra l'altro - vafanciorocazo : RT @chiaravillage: Sanna Marin - Primo Ministro finlandese - suscita scandalo per aver posato su una rivista con questo tailleur. Non stat… - Minaa_1806 : RT @chiaravillage: Sanna Marin - Primo Ministro finlandese - suscita scandalo per aver posato su una rivista con questo tailleur. Non stat… - sarah_6792 : RT @chiaravillage: Sanna Marin - Primo Ministro finlandese - suscita scandalo per aver posato su una rivista con questo tailleur. Non stat… - CurlyBB : RT @chiaravillage: Sanna Marin - Primo Ministro finlandese - suscita scandalo per aver posato su una rivista con questo tailleur. Non stat… -