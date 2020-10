Sanem di DayDream a Verissimo | La verità su Can Yaman : “Siamo uniti” (Di sabato 17 ottobre 2020) La nuova puntata di Verissimo ospita un nuovo super ospito, ovvero Demet Ozdemir ovvero il volto noto di Sanem nonché protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno e che ha deciso di raccontarsi per la prima volta a cuore aperto in un programma italiano. Nel corso dell’estate, infatti, il pubblico italiano è rimasto folgorato … L'articolo Sanem di DayDream a Verissimo La verità su Can Yaman : “Siamo uniti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) La nuova puntata diospita un nuovo super ospito, ovvero Demet Ozdemir ovvero il volto noto dinonché protagonista dier – Le ali del sogno e che ha deciso di raccontarsi per la prima volta a cuore aperto in un programma italiano. Nel corso dell’estate, infatti, il pubblico italiano è rimasto folgorato … L'articolodiLa verità su Can: “Siamo uniti” proviene da www.meteoweek.com.

AnastasiaShikov : #Daydream #lealidelsogno peccato l azienda fallisce, emre rimane disoccupato, can e sanem si lasciano e lei sarà un… - _daydream_x : RT @iochescrivocose: Can che si avvicina piano come da chiederle il permesso e lei automaticamente chiude gli occhi e si sporge in avanti.… - _daydream_x : RT @tuttosadizayn: l'importanza che Can attribuisce al profumo di Sanem e cosa è disposto a superare pur di non perderla è una delle poche… -