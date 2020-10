Sampdoria, tutti negativi i tamponi effettuati: il comunicato (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo la notizia dei tre positivi al Coronavirus in casa Sampdoria, sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti al ‘Gruppo squadra’ Buone notizie in casa Sampdoria. Dopo la positività al Coronavirus per tre blucerchiati (un Primavera aggregato in prima squadra e due membri dello staff), in mattinata sono stati eseguiti i tamponi pre-gara al ‘Gruppo squadra’, con esiti tutti negativi. Il comunicato. comunicato Sampdoria – «L’U.C. Sampdoria comunica che hanno dato esito negativo tutti i tamponi ai quali, come da protocollo di screening pre-gara, sono stati sottoposti i componenti del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo la notizia dei tre positivi al Coronavirus in casa, sono risultatieseguiti al ‘Gruppo squadra’ Buone notizie in casa. Dopo la positività al Coronavirus per tre blucerchiati (un Primavera aggregato in prima squadra e due membri dello staff), in mattinata sono stati eseguiti ipre-gara al ‘Gruppo squadra’, con esiti. Il– «L’U.C.comunica che hanno dato esito negativoai quali, come da protocollo di screening pre-gara, sono stati sottoposti i componenti del ...

sampdoria : ???? Per compiere grandi cose bisogna vivere come se non si dovesse mai morire. Tu, Paolo #Mantovani, hai fatto gran… - LALAZIOMIA : Sampdoria, tutti negativi i tamponi in vista della Lazio - TuttoFanta : ?? #SAMPDORIA: comunicato ufficiale, negativi tutti i #tamponi pre #Lazio. ?? - ndl00 : Tutti negativi i tamponi pre match per la #Sampdoria! - sportface2016 : #Sampdoria, i test a cui si sono sottoposti i giocatori in vista della gara contro la #Lazio sono risultati tutti n… -