Sampdoria Lazio 3-0 | cronaca e tabellino

(Di sabato 17 ottobre 2020) Allo Stadio Ferraris, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo Stadio “Ferraris”, labattenel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. Apre le marcature Fabio Quagliarella, raddoppia Tommaso Augello e chiude il conto Mikkel Damsgaard. Sintesi3-0 MOVIOLA 93′ Fischio finale – Labatte laper 3-0 90′ Recupero – Ancora tre minuti di gioco 74′ Gol Damsgaard – Verre serve Damsgaard che in equilibrio precario calcia. Il pallone colpisce la traversa e si insacca 72′ Tiro Milinkovic-Savic – Fucilata da fuori area, pallone ...

Sampdoria-Lazio è stata una di quelle partite. Certo, va detto che la Lazio scesa in campo al Ferraris non era certo in formazione tipo ma va anche detto che la Samp ha avuto in mano la gara dal primo ...Partita a senso unico a Marassi: nel primo tempo Augello regala l'assist a Quagliarella e poi segna, Damsgaard la sigilla a 15 minuti dal termine. La Sampdoria ha ingranato la marcia. Dopo aver ...