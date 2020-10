Samp-Lazio 3-0, i biancocelesti senza Immobile crollano a Marassi (Di sabato 17 ottobre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – A Marassi una Lazio orfana di Immobile crolla per 3-0 contro la Sampdoria di Ranieri nella quarta giornata di serie A. Decisive le reti di Quagliarella e Augello nel primo tempo e Damsgaard nella ripresa. I blucerchiati, reduci da una vittoria e due sconfitte, centrano i 3 punti e salgono a quota 6, mentre i biancocelesti in piena emergenza infortuni subiscono un’ulteriore battuta d’arresto dopo lo scorso pareggio contro l’Inter. Primo tempo che parte guardingo da parte di entrambe le formazioni con i blucerchiati che sembrano però più propositivi in fase offensiva, tanto da trovare il vantaggio alla mezz’ora con Quagliarella. Dormita collettiva del terzetto difensivo biancoceleste con Augello che fa partire un cross con il contagiri per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 ottobre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Aunaorfana dicrolla per 3-0 contro ladoria di Ranieri nella quarta giornata di serie A. Decisive le reti di Quagliarella e Augello nel primo tempo e Damsgaard nella ripresa. I blucerchiati, reduci da una vittoria e due sconfitte, centrano i 3 punti e salgono a quota 6, mentre iin piena emergenza infortuni subiscono un’ulteriore battuta d’arresto dopo lo scorso pareggio contro l’Inter. Primo tempo che parte guardingo da parte di entrambe le formazioni con i blucerchiati che sembrano però più propositivi in fase offensiva, tanto da trovare il vantaggio alla mezz’ora con Quagliarella. Dormita collettiva del terzetto difensivo biancoceleste con Augello che fa partire un cross con il contagiri per ...

