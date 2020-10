Salvini come Ferragni: il leader della Lega è Gesù nella Crocifissione di Perugino e Signorelli (Di sabato 17 ottobre 2020) Chiara Ferragni sarebbe la Madonna e madre di tutti gli influencer, Matteo Salvini sarebbe Gesù crocifisso. Dopo il caso della Ferragni stavolta è Salvini ad essere raffigurato come un personaggio sacro al cristianesimo, destando però molto meno scalpore. Per quella copertina di Vanity Fair che raffigura Chiara Ferragni, infatti, il Codacons ha voluto denunciare l’influencer. LEGGI ANCHE >>> La denuncia del Codacons a Chiara Ferragni per blasfemia Salvini Gesù crocifisso: il tweet della Lega Regalo ricevuto stamane alla manifestazione dei sindacati delle Forze dell’ordine in piazza del Popolo a Roma. pic.twitter.com/8vAvgzFfOQ — ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 ottobre 2020) Chiarasarebbe la Madonna e madre di tutti gli influencer, Matteosarebbe Gesù crocifisso. Dopo il casostavolta èad essere raffiguratoun personaggio sacro al cristianesimo, destando però molto meno scalpore. Per quella copertina di Vanity Fair che raffigura Chiara, infatti, il Codacons ha voluto denunciare l’influencer. LEGGI ANCHE >>> La denuncia del Codacons a Chiaraper blasfemiaGesù crocifisso: il tweetRegalo ricevuto stamane alla manifestazione dei sindacati delle Forze dell’ordine in piazza del Popolo a Roma. pic.twitter.com/8vAvgzFfOQ — ...

