Rugby | Champions | la prima volta di Exeter | Racing Parigi k o 31-27

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Champions

È Exeter la squadra campione d’Europa 2020 di rugby. I Chiefs si impongono all’Ashton Gate di Bristol battendo il Racing 92, e lo fanno alla fine di una finale sui generis. A dominare, infatti, non so ...Si conclude questo weekend la lunghissima stagione europea di rugby, interrotta bruscamente per l’emergenza Covid-19, con le finali della Heineken Champions Cup e della Challenge Cup, le due coppe con ...