Rugby | Champions Cup | il Racing si suicida | Exeter vince ed è campione d’Europa!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) Èla squadrad’Europa 2020 di. I Chiefs si impongono all’Ashton Gate di Bristol battendo il92, e lo fanno alla fine di una finale sui generis. A dominare, infatti, non sono le difese, come spesso accade nei match decisivi, ma gli attacchi, con la fiera delle mete e, parlando di parigini, degli errori, con due clamorosi “scivoloni” che di fatto danno la vittoria agli inglesi. Prova a sfruttare una superiorità in touche la squadra francese a inizio partita, maè attenta, aggressiva e dopo cinque minuti sono gli inglesi ad avere la prima vera chance con una rimessa sui 5 metri. Falloso il92 nel tentativo di evitare la marcatura e dalla seguente maul arriva la prima meta del match con Luke Cowan-Dickie ...