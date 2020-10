Romanzo cardinale (Di sabato 17 ottobre 2020) Nel grande, drammatico gioco di potere che sta scuotendo la Santa Sede, molti personaggi interpretano un copione con rivelazioni pilotate e dettagli di colore. Eppure certe operazioni finanziarie di cui oggi è accusato il cardinale Angelo Becciu, non potevano essere ignorate da chi stava sopra di lui. Intanto, fra trabocchetti, prossime destituzioni ed encicliche discutibili, il Papa cerca di mettere al sicuro le sacre finanze.Le «barbefinte», gli uomini dei servizi segreti, lo chiamano effetto osso. Da dare in pasto all'informazione. Stavolta è succulento e aulente; una «dama nera» piuttosto avvenente, molto protetta e altrettanto loquace. È la signora Cecilia Marogna. È amica di Flavio Carboni e di Francesco Pazienza, due calibri da novanta dell'affarismo e con ottimi contati nei «servizi», è ... Leggi su panorama (Di sabato 17 ottobre 2020) Nel grande, drammatico gioco di potere che sta scuotendo la Santa Sede, molti personaggi interpretano un copione con rivelazioni pilotate e dettagli di colore. Eppure certe operazioni finanziarie di cui oggi è accusato ilAngelo Becciu, non potevano essere ignorate da chi stava sopra di lui. Intanto, fra trabocchetti, prossime destituzioni ed encicliche discutibili, il Papa cerca di mettere al sicuro le sacre finanze.Le «barbefinte», gli uomini dei servizi segreti, lo chiamano effetto osso. Da dare in pasto all'informazione. Stavolta è succulento e aulente; una «dama nera» piuttosto avvenente, molto protetta e altrettanto loquace. È la signora Cecilia Marogna. È amica di Flavio Carboni e di Francesco Pazienza, due calibri da novanta dell'affarismo e con ottimi contati nei «servizi», è ...

“La consulente di Becciu non ha fatto tutto da sola”

