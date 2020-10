Roma | cinghiali uccisi | cittadini e animalisti sul piede di guerra

Leggi su zon

(Di sabato 17 ottobre 2020) Fa discutere la decisione dell’amministrazione capitolina di abbattere una famiglia di, intercettati in zona Gregorio VII anei pressi di un parco pubblicoed esponenti delle maggiori associazioni ambientaliste (Leida, Enpa e Animaliberaction) annunciano azioni legali contro il Comune die la Regione per la decisione di abbattere, tramite l’utilizzo di siringhe velenose, una famiglia di sette– la mamma e i suoi sei figli- che nelle scorse ore, probabilmente alla ricerca di cibo nei cassonetti dell’immondizia, avevano invaso il centro cittadino, in particolare la zona Gregorio VII (molto vicina a Piazza San Pietro) nei pressi del parco giochi Mario Moderni. Per proteggerli e tenerli sotto controllo, in attesa che chi di dovere li ...