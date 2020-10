Roma, Calafiori positivo al Coronavirus. Negativi gli altri, squadra in isolamento (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma - Brutte notizie per la Roma , Riccardo Calafiori è risultato positivo al Coronavirus . Questa mattina i giocatori giallorossi sono stati sottoposti al tampone anti Covid , come da prassi 48 ore ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020)- Brutte notizie per la, Riccardoè risultatoal. Questa mattina i giocatori giallorossi sono stati sottoposti al tampone anti Covid , come da prassi 48 ore ...

AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?#Calafiori positivo al #coronavirus: 'Sto bene e ora dovrò osservare il periodo di quarantena. Non vedo l'ora di torna… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Roma, Calafiori positivo: altri tamponi negativi ma squadra in isolamento a Trigoria - Calcio_Casteddu : #Roma – #Calafiori positivo al #Covid19. Si teme per un altro calciatore #CalcioCasteddu - TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, Calafiori positivo: altri tamponi negativi ma squadra in isolamento a Trigoria - corgiallorosso : ?? Tutti negativi gli altri tamponi in casa giallorossa -