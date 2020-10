Robinho, il Santos gli rescinde il contratto: è accusato di stupro (Di sabato 17 ottobre 2020) Robinho, il Santos gli rescinde il contratto: è accusato di stupro. Nuove intercettazioni inchioderebbero l’ex attaccante del Milan Il Santos ha sospeso il contratto di Robinho venerdì sera. L’accordo era stato firmato la scorsa settimana e sarebbe stato valido fino alla fine di febbraio 2021. Una delle società più gloriose del Brasile ha scelto di … L'articolo Robinho, il Santos gli rescinde il contratto: è accusato di stupro proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 ottobre 2020), ilgliil: èdi. Nuove intercettazioni inchioderebbero l’ex attaccante del Milan Ilha sospeso ildivenerdì sera. L’accordo era stato firmato la scorsa settimana e sarebbe stato valido fino alla fine di febbraio 2021. Una delle società più gloriose del Brasile ha scelto di … L'articolo, ilgliil: èdiproviene da Inews.it.

Corriere : Robinho cacciato dal Santos per l’accusa di stupro a Milano. «Sto ridendo, lei era ubriaca» - CorSport : Clamoroso #Robinho: il #Santos rescinde il contratto per un processo aperto in #Italia ???? - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #robinho, via al processo per #stupro. Il Santos sospende il contratto - scheerenberger : RT @SportRepubblica: Brasile: sotto processo in Italia, il Santos rescinde il contratto di Robinho - SportRepubblica : Brasile: sotto processo in Italia, il Santos rescinde il contratto di Robinho -