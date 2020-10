Riunione d’urgenza per le 17, nuove restrizioni in arrivo e chiusura delle attività: le anticipazioni (Di sabato 17 ottobre 2020) Un decreto legge, da affiancare alla manovra, per anticipare alcune misure anti-Covid più urgenti. È questa, secondo quanto si apprende da fonti di governo, una delle ipotesi emersa durante il vertice notturno a Palazzo Chigi su Dpb e legge di Bilancio e che si tornerà ad approfondire in un nuovo consiglio dei ministri previsto questa sera. Nel provvedimento potrebbero entrare ad esempio la proroga della Cig o le nuove regole per lo smart working nella P.a.- Un punto quest'ultimo richiamato anche dal ministro Roberto Speranza durante il vertice con Regioni e Cts: "Lavoriamo insieme sui trasporti. Serve una mossa netta sullo smart-working, direi di arrivare anche al 70-75%". Il dl non dovrebbe invece contenere interventi sul fronte delle cartelle del fisco. Intanto si è tenuto questa mattina ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 ottobre 2020) Un decreto legge, da affiancare alla manovra, per anticipare alcune misure anti-Covid più urgenti. È questa, secondo quanto si apprende da fonti di governo, unaipotesi emersa durante il vertice notturno a Palazzo Chigi su Dpb e legge di Bilancio e che si tornerà ad approfondire in un nuovo consiglio dei ministri previsto questa sera. Nel provvedimento potrebbero entrare ad esempio la proroga della Cig o leregole per lo smart working nella P.a.- Un punto quest'ultimo richiamato anche dal ministro Roberto Speranza durante il vertice con Regioni e Cts: "Lavoriamo insieme sui trasporti. Serve una mossa netta sullo smart-working, direi di arrivare anche al 70-75%". Il dl non dovrebbe invece contenere interventi sul frontecartelle del fisco. Intanto si è tenuto questa mattina ...

