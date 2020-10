Riparte l' invio delle cartelle | scontro notturno a palazzo Chigi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 ottobre 2020) La questione esplode aalle tre di notte. Sul tavolo della riunione tra il premier Conte, il ministro dell’Economia Gualtieri e i capi delegazione della maggioranza per mettere a punto la manovra da 40 miliardi. L’ospite indesiderato e che fa accendere la discussione è il virus. Perché la legge di bilancio è fagocitata dall’emergenza Covid che è tornata a premere sul Paese e dal timore che le imminenti misure restrittive in arrivo possano appesantire un conto già salatissimo. Sono i 5 stelle e i renziani a sollevare la questione: in un momento come questo - è il ragionamento - riattivare l’esattoriali è una mannaia, va evitato assolutamente. Ma il titolare del Tesoro e gli altri rappresentanti del ...